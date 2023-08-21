Белгородские полицейские помогли женщине и девочке

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоинспекторы в Белгороде пришли на помощь женщине, которая упала на улице. Происшествие случилось утром в субботу, 19 августа. Старшие лейтенанты полиции Сергей Деминов и Владислав Фанин сразу же поспешили к ней. Они заметили у белгородки признаки эпилепсии и оперативно вызвали бригаду медиков. До приезда скорой полицейские оказывали пострадавшей первую помощь и контролировали ее состояние. Скорая доставила женщину в больницу.

А вечером в пятницу на проспекте Славы к инспекторам ДПС с просьбой о помощи обратился водитель. Мужчина рассказал, что его 12-летняя дочь поскользнулась на лестнице, после чего у нее опухла нога. Оперативно доставить ребенка в больницу в «час пик» было проблематично. Сотрудники ДПС Александр Герасимов и Владислав Самохвалов сопроводил семью с ребенком в клиническую больницу.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что врачи диагностировали у девочки перелом голеностопа. Медики оказали ей необходимую помощь.