Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти девочки в белгородской больнице. Фото: "КП" Архив

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 9-летней девочки в одной из больниц Белгорода.

Сейчас белгородский Следком проводит процессуальную проверку по факту смерти ребенка. Следователи устанавливают причины произошедшего, в том числе и качество оказанной медицинской помощи.

Напомним, несовершеннолетняя скончалась 19 августа в медучреждении Белгорода. Как сообщил глава белгородского Минздрава Андрей Иконников 20 августа, больница и ведомство инициировали проверку. 9-летняя девочка поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести в начале августа. После лечения ее состояние ухудшилось. Предварительно, ребенок скончался из-за аллергии на лекарство.