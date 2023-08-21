Пострадавший от беспилотника дом на Есенина в Белгороде восстановят до 23 августа

В общей сложности в Белгороде сейчас ремонтируют 17 помещений, пострадавших от атак ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области мэр областного центра отчитался о ходе работ по восстановлению поврежденного жилья. Так, по докладу Валентина Демидова, за прошедшую неделю в Белгороде восстановили семь объектов. В общей сложности сейчас ремонтируют 17 помещений — за неделю прибавились два объекта с разрушениями.

До 11 ноября восстановят одно жилое помещение на Луначарского. Кроме того, еще по пяти объектам на Луначарского и Маяковского собственникам предоставят новое жилье.

В пострадавшем от падения беспилотника доме на улице Есенина осталось восстановить пять стеклопакетов. С фасадными работами на объекте уже закончили. Стеклопакеты в квартирах вставят до 23 августа.

Помимо этого, в Белгороде до конца августа восстановят 6 ИЖС, где повреждены хозпостройки, окна и кровля.