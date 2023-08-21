В Белгородской области беспилотники за сутки атаковали три населенных пункта

Белгородские власти опубликовали информацию о нанесенных ударах по приграничным муниципалитетам за 20 августа. Пять муниципалитетов попали под обстрел ВСУ за прошедшие сутки. Три населенных пункта противник атаковал беспилотниками.

Так, в Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка стреляли из артиллерии – зафиксировано 3 и 8 снарядов соответственно. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 4 осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито 3 БПЛА самолетного типа.

В Валуйском городском округе в селе Логачевка с беспилотника сброшено 5 осколочных гранатометных снарядов.

По окраине хутора Старый в Волоконовском районе выпущено 7 минометных снарядов.

В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое. По территории пришлось 3 артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП «Шебекино» – по 3 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.