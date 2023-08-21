Белгородский губернатор поручил усилить ветконтроль из-за сибирской язвы в соседнем регионе

Сегодня, 21 августа, в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил усилить ветеринарный контроль на границе Белгородской области. Кроме того, будет усилен контроль учета животных в личных подсобных хозяйствах. Такие меры с вязаны с выявленным случаем сибирской язвы в Воронежской области.

- В связи с тем, что в одной из соседних областей обнаружена сибирская язва, необходимо усилить на границах областей ветеринарный контроль, усилить учет животных в личных подсобных хозяйствах. И вечером мне доложить об исполнении поручений. Внимательно и ответственно относимся к этому вопросу, - сказал Гладков.