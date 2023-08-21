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НовостиОбщество21 августа 2023 7:10

В двух школах Белгородской области завершается капитальный ремонт

К 1 сентября рабочие закончат наружное благоустройство на объектах
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжают подготовку школ к началу учебного года. Так, в 1 сентября капитально отремонтировали две школы в Прохоровском районе. Речь идет об учреждениях образования в Плотавском сельском поселении и селе Журавка-Первая. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Осталось выполнить работы по наружному благоустройству. Уверен, строители сделают их вовремя. И родители, и, в первую очередь, дети, и, конечно же, наши учителя порадуются обновленным школам, - сказал глава Белгородской области.