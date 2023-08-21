Больше 165 тысяч белгородцев получили пособие по временной нетрудоспособности

В Белгородской области с начала года больше 165 тысяч жителей получили пособие по временной нетрудоспособности. Средний размер дневного пособия составил свыше 1,1 тысячи рублей. В общей сложности Соцфонд региона на эти цели направил 3,2 миллиарда рублей.

Больничный выплачивается, если болезнь наступила в период работы гражданина, либо, когда заболевание или травма наступили в течение 30 дней со дня увольнения. Выплачивается пособие за весь период утраты трудоспособности до выздоровления или до установления группы инвалидности.

Также электронный листок нетрудоспособности выдается в случае ухода за больным членом семьи. В течение трех рабочих дней после закрытия больничного, сведения о работнике для расчета пособия направляются в Отделение СФР. Назначение и выплата производится в течение 10 рабочих дней на банковскую карту, банковский счет или через Почту России.