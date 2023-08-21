Глава белгородского Минздрава прокомментировал смерть ребенка в больнице

Врачи предприняли все необходимые меры, однако это не помогло, и девочка скончалась. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 20 августа, в ряде белгородских телеграм-каналов появилась информация о гибели девочки после того, как ей в больнице ввели медпрепарат. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Глава регионального Минздрава сообщил, что в начале августа в одну из больниц Белгорода несовершеннолетняя поступила в состоянии средней степени тяжести. После введения медпрепарата у девочки появились признаки острой анафилаксии.

- Специалисты сразу же приняли необходимые меры, также через 10 минут прибыл реаниматолог и реанимационные мероприятия были продолжены. После был проведён консилиум. Лечение и обследование корректировалось в зависимости от лабораторных и клинических данных. Проведена консультация с федеральным центром, лечение проходило в соответствии с их рекомендациями, – пояснил Иконников.

Врачи предприняли все необходимые меры, однако это не помогло, и девочка скончалась.

- Больницей и Минздравом области сразу была инициирована проверка случая в Следственном комитете. Окончательное решение о проведении проверки принимается родителями. Руководство больницы находится с ними на постоянной связи. Готовы оказать любое содействие. Выражаю глубокие соболезнования семье, – написал глава Минздрава Белгородской области в своем телеграмм-канале.