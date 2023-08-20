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НовостиПроисшествия20 августа 2023 14:02

Гладков: по уточненной информации, ПВО сбила 3 цели над Белгородом и районом

Предварительно, пострадавших и разрушений нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о сбитых целях над Белгородом и Белгородским районом. В результате работы противовоздушной обороны было сбито три воздушные цели, а не 12, как сообщалось ранее. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщений о разрушениях также не поступало.

- Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава региона в телеграм-канале.