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НовостиПроисшествия20 августа 2023 12:09

В Белгороде в районе улицы Виктора Лосева горели резиновые покрышки

Возгорание не связано с работой ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Возгорание не связано с работой ПВО.

Возгорание не связано с работой ПВО.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгордцы заметили черный столб дыма в Белгороде. По данным оперативных служб, в лесопосадке в районе улицы Виктора Лосева горели резиновые покрышки.

В пресс-службе мэрии областного центра заверили, что возгорание не связано с работой ПВО. Экстренные службы оперативно выехали на место и ликвидировали пожар.

По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог мусора.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 августа над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к областному центру сбиты 12 воздушных целей.