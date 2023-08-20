В Белгороде в районе улицы Виктора Лосева горели резиновые покрышки

Возгорание не связано с работой ПВО. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгордцы заметили черный столб дыма в Белгороде. По данным оперативных служб, в лесопосадке в районе улицы Виктора Лосева горели резиновые покрышки.

В пресс-службе мэрии областного центра заверили, что возгорание не связано с работой ПВО. Экстренные службы оперативно выехали на место и ликвидировали пожар.

По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог мусора.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 августа над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к областному центру сбиты 12 воздушных целей.