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НовостиПолитика20 августа 2023 11:57

Гладков: на подлете к Белгороду сбито 12 воздушных целей

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня днем белгородцы слышали несколько громких звуков и видели характерные следы в небе. Как сообщил губернатор Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны. В небе над областным центром и Белгородским районом сбито 12 воздушных целей. Пока информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.