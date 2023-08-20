Гладков: на подлете к Белгороду сбито 12 воздушных целей

Сегодня днем белгородцы слышали несколько громких звуков и видели характерные следы в небе. Как сообщил губернатор Белгородской области, сработала система противовоздушной обороны. В небе над областным центром и Белгородским районом сбито 12 воздушных целей. Пока информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.