Жаркая погода постепенно отступит из Белгородской области. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В начале следующей недели сильная жара на территории Белгородской области начнет постепенно снижаться. Синоптики прогнозируют небольшие дожди с грозами.

Так, уже завтра, 21 августа, гидрометцентр в регионе обещает снижение температуры ночью до +16 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется до +28 градусов. Местами возможны дожди, грозы.

Во вторник, 22 августа, ночью осадков не обещают, до +19 градусов. Днем воздух прогреется до +26°С. Местами возможны кратковременные дожди.

В областном центре в понедельник, 21 августа, ночью до +19°С и дождь. Днем потеплеет до +28 градусов. Также синоптики прогнозируют грозу. Во вторник, 22 августа, в Белгороде ночью до +17°С, без осадков. Днем температура воздуха повысится до +27 градусов, возможны осадки в виде дождя.