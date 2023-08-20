В белгородском селе Репное приступили к расчистке пруда

Фото: пресс-служба Белгородского района.

В рамках губернаторского проекта «Наши реки» начались работы по расчистке пруда в себе Репное Белгородского района. Водоем чистят от жесткой растительности при помощи специальной техники.

Подрядчик с помощью мини-экскаватора уберет на берегах камыш и вывезет его в места, согласованные с администрацией муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородского района.

Отметим, что еще до проведения работ специалисты разработали проектно-сметную документацию и провели три встречи с инициативными жителями населенного пункта.

Напомним, что в этом году также очистили реку Липовый Донец в селе Беломестное. Качество проделанных работ оценили местные жители в ходе общественной приемки.