В Белгороде на нескольких улицах заменят систему теплоснабжения

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В Белгороде заменят систему теплоснабжения на улицах Чапаева и Левобережная. Работы будут проводить на следующей неделе. В плана заменить 30 метров ветхих сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Из-за проводимых работ с 06.00 23 августа до 24.00 25 августа будет отключена горячая вода по следующим адресам: ул. Гостёнская, 1; ул. Левобережная, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 24а; ул. Чапаева, 1, 9, 11, 13, 24, 28, 28а, 30, 32; пр. Славы, 129, 131, 148, 148а, 150; детские сады №№76, 82, 86, школа №21; детская музыкальная школа №1, управление образования (ул. Чапаева, 22).