В юго-западном районе Белгорода горит полигон ТБО. Фото: @v_v_demidov.

В юго-западном районе Белгороде пытаются потушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов. По предварительной информации, произошло самовозгорание и с прилетами огонь на свалке никак не связан. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

В 21:38 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о задымлении. На место происшествия оперативно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части, инженерная техника организации, которая эксплуатирует полигон, и Белгорблагоустройства.

- Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет, - написал мэр Валентин Демидов в телеграм-канале.