С 1 сентября белгородцы, как и раньше, будут покупать рецептурные лекарства. Фото: "КП" Архив

С 1 сентября усилится контроль за отпуском и продажей лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Об этом сообщила Лариса Лапшина, ведущий специалист территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области,

К таким препаратам относятся медикаменты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые. Полный перечень данных медикаментов утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 г. № 183н. Также будет осуществляться учет рецептов, оформленных для льготных категорий граждан, и для получения препаратов, отпускаемых при дистанционной торговле.

Теперь с 1 сентября сотрудники аптек будут обязаны вносить в систему мониторинга движения лекарственных средств информацию о предъявленном для получения медикаментов рецепте: серию, номер рецепта и дату его оформления медработником.

- Для граждан, которые для лечения не используют перечисленные категории медикаментов, изменений в порядке приобретения лекарств не произойдет. Они могут обратиться в любую аптеку и приобрести тот препарат, который им необходим, – отметила Лариса Лапшина.