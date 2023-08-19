Сильная жара не покинет Белгородскую область 20 августа. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

МЧС снова предупреждает белгородцев о сильной жаре. Высокие температуры все никак не покидают территорию региона. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 20 августа, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западной четверти ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла.

В областном центре ночью 18-20 тепла, днем температура повысится до 31 до 33 градусов тепла.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют при сильной жаре носить свободную светлую одежду, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени, пить больше жидкости (без газа, без алкоголя).

Водителям перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно берите с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Не забывайте о безопасности во время пребывания на водоемах. Отдыхайте только на оборудованных пляжах, не оставляйте детей без присмотра.