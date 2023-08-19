Гладков: «Белгородская площадка на «Тавриде» - одна из самых популярных среди участников фестиваля»

Гладков подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы молодежь смогла реализовать творческие потенциалы на территории своего региона. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

От Белгородской области в Судак на «Тавриду» отправилась делегация из более чем 80 человек, которые обеспечивают работу павильона с обширной культурной программой, наполняют его творчеством, гостеприимством и показывают возможности региона для молодых.

Тема фестиваля в этом году «Было. Есть. Будет» — три времени как этапы развития творчества, образования и культурного кода каждого региона, который представлен на выставке. На двухэтажном стенде Белгородской области развернулось арт-пространство с концертами, мастер-классами, интерактивными шоу и угощением для гостей мероприятия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему он каждый год посещает площадку региона на фестивале. По мнению главы региона, молодежь верит только искренним событиям. И если в проектах не будет руководителя – главы села, района, округа, области - никто не поверит в искренность поступков. К тому же, без личного участия и знания трендов невозможно добиться развития молодежного движения в регионе. А без молодежи не будет будущего, не будет развития.

Гладков подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы молодежь смогла реализовать творческие потенциалы на территории своего региона.

- Традиционно Белгородская область подготовила и привезла на площадку арт-кластера свою программу. Для нашего региона это очень важно, потому что мы понимаем: у нас очень много творческой молодежи, и мы хотим, чтобы она с гордостью несла флаг Белгородской области на этом замечательном форуме. Для этого мы каждый год стараемся, чтобы представительство региона в Тавриде было узнаваемое, яркое и вкусное, - сказал губернатор.

Уже не первый год белгородская площадка на «Тавриде» - одна из самых популярных среди участников фестиваля. Растет и интерес регионального и федерального бизнеса к мероприятию и поддержке молодежных проектов.

- Надеюсь, что и в дальнейшем наш бизнес будет принимать активное участие в проектах молодежи. Ведь молодежь, обладая свежими и креативными идеями, способна быть двигателем прогресса. Не сомневаюсь, что, стремясь к личному и профессиональному росту, наши ребята смогут вносить инновации в сферу бизнеса, делая его еще успешнее и прибыльнее, - подчеркнул Вячеслав Гладков.