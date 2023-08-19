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НовостиОбщество19 августа 2023 13:08

Гладков: «Белгородская площадка на «Тавриде» - одна из самых популярных среди участников фестиваля»

Белгородскую область на фестивале представляют больше 80 человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы молодежь смогла реализовать творческие потенциалы на территории своего региона.

Гладков подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы молодежь смогла реализовать творческие потенциалы на территории своего региона.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

От Белгородской области в Судак на «Тавриду» отправилась делегация из более чем 80 человек, которые обеспечивают работу павильона с обширной культурной программой, наполняют его творчеством, гостеприимством и показывают возможности региона для молодых.

Тема фестиваля в этом году «Было. Есть. Будет» — три времени как этапы развития творчества, образования и культурного кода каждого региона, который представлен на выставке. На двухэтажном стенде Белгородской области развернулось арт-пространство с концертами, мастер-классами, интерактивными шоу и угощением для гостей мероприятия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему он каждый год посещает площадку региона на фестивале. По мнению главы региона, молодежь верит только искренним событиям. И если в проектах не будет руководителя – главы села, района, округа, области - никто не поверит в искренность поступков. К тому же, без личного участия и знания трендов невозможно добиться развития молодежного движения в регионе. А без молодежи не будет будущего, не будет развития.

Гладков подчеркнул, что власти региона будут делать все, чтобы молодежь смогла реализовать творческие потенциалы на территории своего региона.

- Традиционно Белгородская область подготовила и привезла на площадку арт-кластера свою программу. Для нашего региона это очень важно, потому что мы понимаем: у нас очень много творческой молодежи, и мы хотим, чтобы она с гордостью несла флаг Белгородской области на этом замечательном форуме. Для этого мы каждый год стараемся, чтобы представительство региона в Тавриде было узнаваемое, яркое и вкусное, - сказал губернатор.

Уже не первый год белгородская площадка на «Тавриде» - одна из самых популярных среди участников фестиваля. Растет и интерес регионального и федерального бизнеса к мероприятию и поддержке молодежных проектов.

- Надеюсь, что и в дальнейшем наш бизнес будет принимать активное участие в проектах молодежи. Ведь молодежь, обладая свежими и креативными идеями, способна быть двигателем прогресса. Не сомневаюсь, что, стремясь к личному и профессиональному росту, наши ребята смогут вносить инновации в сферу бизнеса, делая его еще успешнее и прибыльнее, - подчеркнул Вячеслав Гладков.