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НовостиПолитика19 августа 2023 11:49

Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом 19 августа

По предварительным данным, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом днем 19 августа. На подлете к областному центру сбита воздушная цель. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.