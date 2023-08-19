Губернатор сообщил о работе ПВО над Белгородом 19 августа

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом днем 19 августа. На подлете к областному центру сбита воздушная цель. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.