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НовостиОбщество19 августа 2023 10:39

В Белгородской области отремонтировали дорогу Старый Оскол – Губкин

30 км дорожного полотна привели в нормативное состояние
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области отремонтировали дорогу Старый Оскол – Губкин.

В Белгородской области отремонтировали дорогу Старый Оскол – Губкин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области закончили капитально ремонтировать дорогу Старый Оскол – Губкин. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальной сети. Глава региона отметил, что на качество участка трассы за последнее время поступало довольно много жалоб, и теперь ситуация в корне изменилась.

- Очень рад, что эти работы завершились. Проведен капитальный ремонт 30 километров, и я надеюсь, что уже теперь все те, кто проезжает по этому участку, даже и не обращают внимания, не вспоминают, что когда-то были проблемы. Надеюсь, что и дальше будем выполнять все то, что мы планируем, то, что обещаем. Надеюсь, что дорожники и строители в целом не будут подводить нас с вами с качеством, - сказал глава Белгородской области.