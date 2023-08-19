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НовостиОбщество19 августа 2023 9:57

В новом учебном году белгородским школьникам сократят уроки

Мэр Белгорода заверил, что это не отразится на усвоении программы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В новом учебном году белгородским школьникам сократят уроки.

В новом учебном году белгородским школьникам сократят уроки.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В предстоящем учебном году в Белгороде планируют оптимизировать учебный процесс в школах с учетом оперативной обстановки. Для этого сократят уроки на 5-10 минут. Родители школьников переживают, что из-за укорочения времени урока дети не смогут усвоить учебную программу в полном объеме. Но власти города уверяют, что волноваться не стоит.

- Сокращение будет проходить, прежде всего, за счет оптимизации организационных моментов урока. В таком случае урок уменьшится на 5-10 минут, что не будет существенно влиять на освоение программы, - рассказал в вечернем прямом эфире мэр Белгорода Валентин Демидов.

Чиновник заверил, что общими усилиями родителей, педагогов и властей удастся организовать учебу «максимально эффективно».