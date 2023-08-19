В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области сгорели 5 га пшеницы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области 18 августа под обстрел ВСУ попали шесть муниципалитетов. Информацию по атакам за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под обстрел артиллерии попали села Солнцевка, Нехотеевка, Журавлевка. На последнее с беспилотника сброшено 6 взрывных устройств, в том числе 2 осколочных гранатометных выстрела. В Соломино сбит 1 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. По Наумовке противник выпустил 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке БПЛА сбросил взрывчатку. Никто не пострадал. Из-за обстрела повреждена линия электропередачи.

В Борисовском районе окраину села Березовка обстреляли из минометов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе зафиксировано 5 прилетов по Новопетровке. Никто не пострадал. В результате обстрела загорелось поле с пшеницей на площади в 5 гектаров. Возгорание потушили.

В Волоконовском районе осколочный боеприпас сброшен с дрона на окраине хутора Старый. Без последствий.

В Грайворонском городском округе окраины сел Дроновка, Сподарюшино и Безымено атаковали из минометов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по Новой Таволжанке стреляли из артиллерии и РСЗО «Град». Пострадавших нет. На одной из улиц оборвались линии электропередачи. Сейчас электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.