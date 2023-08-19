Линейки 1 сентября в школах Белгорода пройдут для 1 и 11 классов

Мэр Валентин Демидов в вечернем прямом эфире 18 августа рассказал, каким образом в Белгороде буду проходить линейки первого сентября. Торжественные мероприятия будут в любом случае, но, возможно, не для всех. Количество школьников на празднике будет зависеть от оперативной обстановки.

- Безусловно, линейки будет. Количество участников торжественных мероприятий будет зависеть от оперативной обстановки. 1 и 11 классы точно не останутся без праздника в этот день. По поводу остальных параллелей мы будем решать ближе к 1 сентября в зависимости от оперативной обстановки, - заявил Валентин Демидов.

Кроме того, чиновник отметил, что в новом учебном году в школах Белгорода сократят уроки на 5-10 минут. По заверению властей, это не отразится на успеваемости и усвоении школьной программы.