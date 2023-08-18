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НовостиПолитика18 августа 2023 17:32

Гладков: «Над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа»

По предварительным данным, последствий нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечером 18 августа над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже не поступало. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.