Белгородец до смерти забил пришедшую в гости знакомую

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Белгородский следком расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 42-летней жительницы региона, повлекшем ее смерть.

По подозрению в преступлении заключили под стражу 62-летнего жителя Белгородского района.

По версии следствия, 11 августа белгородка пришла в гости к знакомому в СНТ «Зеленая роща» Белгородского района. Между подозреваемым и жертвой произошел конфликт. Мужчина избил приятельницу. Злоумышленник нанес множество ударов по грудной клетке и голове.

Женщина выжила, но не стала обращаться за медицинской помощью. Она скончалась спустя несколько дней. Ее тело с видимыми множественными травмами обнаружили 15 августа в том же доме.

Фигуранта задержали и заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.