На Левобережье в Белгороде с 23 по 25 августа отключат горячую воду. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде в течение трех дней не будет горячей воды. Речь идет о микрорайоне Левобережье. Здесь теплоэнергетики будут проводить замену ветхих частей теплосети на улице Чапаева. Протяженность ремонтируемого участка порядка 30 метров.

Горячая вода будет отключена уже с 6 утра 23 августа. Планируется, что возобновят подачу к полуночи 25 августа. Отключение затронет следующие адреса: ул. Гостёнская д.1; ул. Левобережная д.10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 24а; ул. Чапаева д.1, 9, 11, 13, 24, 28, 28а, 30, 32; пр. Славы д.129, 131, 148, 148а, 150; детские сады №76, 82, 86; школа №21; детская музыкальная школа №1, управление образования (ул. Чапаева д.22).