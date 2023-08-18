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НовостиОбщество18 августа 2023 13:19

В Белгородской области больше 500 школ поучаствовали в форуме госпабликов

Обучение прошло на базе белгородского университета
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Свыше 500 белгородских школ приняли участие в форуме госпабликов. Обучение прошло на базе «БелГУ» и было поделено на два потока. Форум провела команда ЦУР Белгородской области. Это первое подобное мероприятие в стране.

Участники форума обменялись опытом в ведении сообществ, получили новые теоретические знания и применили их на практике. Помимо этого, специалисты, отвечающие за официальные сообщества гимназий, лицеев и школ, в деловой игре составили контент-план по контенту на месяцы вперед.

- Мы не просто теоретики. Все свои гипотезы, которые мы предлагаем для работы госорганизациям, проверяем на собственных сообществах. Мы делимся только теми инструментами, которые действительно работают и проверены на практике, – поделился руководитель ЦУР Белгородской области Александр Матвеев.