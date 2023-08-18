Белгородца осудили на 2 года в колонии строго режима за кражи и хранение наркотиков. Фото: "КП" Архив

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о том, что вынесен приговор в отношении жителя города Алексеевка Белгородской области. Фигуранта признали виновным в совершении двух преступлений против собственности, а также одного преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Суд установи, что белгородец тайно похитил совершил с чужого счета деньги, расплатившись банковской картой потерпевшего. Спустя украл в магазине мобильный телефон стоимостью более 11 тысяч рублей. В суде также подтвердился факт незаконного приобретения и хранения крупной партии марихуаны.

Подсудимый признал вину во всех трех преступлениях, сообщил о раскаянии и согласии с обвинением. Суд назначил ему наказание в виде лишения сроком на 2 года в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.