Житель Белгородской области пытался продать несуществующий автомобиль

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить. Фото: "КП" Архив

С заявлением о мошенничестве в полицию Губкина обратился житель Московской области. Потерпевший сообщил что нашел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже автомобиля по очень выгодной цене. Он обсудил условия сделки и перевел продавцу половину суммы - 60 тысяч рублей. После получения денег мошенник заблокировал все контакты и удалил объявление.

полиция задержала подозреваемого 20-летнего жителя Губкинского городского округа. Он уже успел потратить похищенные деньги.

На губкинца завели уголовное дело за мошенничество. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что фигурант находится под подпиской о невыезде.