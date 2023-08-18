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НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:57

Житель Белгородской области пытался продать несуществующий автомобиль

Злоумышленник обманул «покупателя» на 60 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Похищенные деньги злоумышленник успел потратить.

Похищенные деньги злоумышленник успел потратить.

Фото: "КП" Архив

С заявлением о мошенничестве в полицию Губкина обратился житель Московской области. Потерпевший сообщил что нашел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже автомобиля по очень выгодной цене. Он обсудил условия сделки и перевел продавцу половину суммы - 60 тысяч рублей. После получения денег мошенник заблокировал все контакты и удалил объявление.

полиция задержала подозреваемого 20-летнего жителя Губкинского городского округа. Он уже успел потратить похищенные деньги.

На губкинца завели уголовное дело за мошенничество. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что фигурант находится под подпиской о невыезде.