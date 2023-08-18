В Белгородской области из-за жары МЧС объявило штормовое предупреждение

Столбики термометров могут превысить отметку в +35 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Лето подходит к концу, однако жаркая погода не отступает, а температура лишь набирает обороты. В субботу, 19 августа, по прогнозам синоптиков, вновь будет жарко. Столбики термометров днем могут достичь отметки в +35…+36 градусов. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 15-20° тепла. В областном центре ночью 17-19° тепла, днем от 31 до 33° тепла.

Сотрудники спасательного ведомства объявили в регионе штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют избегать длительных прогулок в часы солнечной активности с 11.00 до 17.00 часов.

По данным Гидрометцентра, жара не отступит и в воскресенье, 20 августа. Однако возможен небольшой дождь.