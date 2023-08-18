В подземке на «Родине» в Белгороде оборудуют подъемник для маломобильных граждан

В Белгороде продолжается ремонт подземного пешеходного перехода на остановке «Родина». Здесь планируют оборудовать два подъемника для маломобильных белгородцев.

Исходя из данных на сайте госзакупок, на подъемники потратят 3,9 млн рублей, сумма включает поставку и их установку. Сама конструкция должна складываться, грузоподъемность не менее 250 кг, длинна подъемника не меньше 20 метров. помимо этого, а электрические подъемники необходимо оборудовать кнопками, поручнями, нанести противоскользящее покрытие.

Сейчас УКС мэрии Белгорода ищет подрядчика. Его определят 29 августа.