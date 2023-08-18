Белгородская полиция выявили 9 не вставших на воинский учет бывших иностранцев

Правоохранители в Белгороде проводят рейд в местах концентрации иностранных граждан. Так, на одном из овощных рынков полицейские выявили девятерых мигрантов, которые уже получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Мужчин доставили в военкоматы для принятия соответствующего решения.

Кроме того, двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта. В отношении одного составлен протокол за проживание на территории России без удостоверения личности или без регистрации, сообщили в пресс-службе УМВД региона. Профилактические мероприятия будут продолжены.