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НовостиОбщество18 августа 2023 10:11

Белгородская полиция выявили 9 не вставших на воинский учет бывших иностранцев

Нарушителей доставили в военкоматы для принятия соответствующего решения
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правоохранители в Белгороде проводят рейд в местах концентрации иностранных граждан. Так, на одном из овощных рынков полицейские выявили девятерых мигрантов, которые уже получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет. Мужчин доставили в военкоматы для принятия соответствующего решения.

Кроме того, двоих граждан привлекли к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта. В отношении одного составлен протокол за проживание на территории России без удостоверения личности или без регистрации, сообщили в пресс-службе УМВД региона. Профилактические мероприятия будут продолжены.