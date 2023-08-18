В Белгороде иномарка сбила пожилую женщину на проезжей части

Вчера днем в Белгороде районе дома № 2 «Д» на ул. Магистральная 48-летний водитель, управляя автомобилем «НОNGQIE-НS9», двигаясь со стороны ул. Губкина в направлении ул. Молодежная, совершил наезд на 69-летнюю женщину. Предварительно известно, что пострадавшая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия белгородка получила телесные повреждения. Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.