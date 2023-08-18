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НовостиПолитика18 августа 2023 8:53

В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал грузовой автомобиль

За сутки беспилотники противника атаковали 4 приграничных района
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Беспилотник ВСУ сбросил один осколочный боеприпас в селе Новопетровка Валуйского городского округа. К счастью, никто не пострадал. Поврежден один грузовой автомобиль.

В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе в поселке Горьковский с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших нет. Есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи.

Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий.