В Белгородской области в пожаре погиб мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки в белгородские пожарные 7 раз выезжали на ликвидацию возгораний. Три пожара произошли в жилых помещениях. К сожалению, погиб один человек.

Несчастный случай произошел в Новой таволжанке Шебекинского городского округа. При пожаре в трехкомнатной квартире погиб мужчина 1955 года рождения. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

В Старом Осколе во время пожара в однокомнатной квартире пожарные спасли женщину 1953 года рождения.

Кроме того, за прошедшие сутки горели два гаража и автомобиль. А в селе Котово Старооскольского округа огнеборцы потушили сухую траву на площади около 100 квадратных метров.