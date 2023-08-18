ВСУ выпустило по Белгородской области порядка 90 снарядов 17 августа

Под удар попали 7 приграничных муниципалитетов Белгородчины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки по приграничным районам Белгородской области прилетело порядка 90 снарядов со стороны Украины. Отчет по обстрелам опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 2 артиллерийских снаряда.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок – зафиксировано 8 прилетов.

По селу Логачевка в Валуйском районе выпущено 4 артиллерийских снаряда.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – установлено 32 прилета.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов.

В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраинам сел Репяховка и Колотиловка – 1 и 3 артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии обстреляли село Теребрено – зафиксировано 6 прилетов. Есть повреждения в одном частном доме: выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 2 прилета. В одном частном доме повреждена кровля. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 6, по МАПП «Шебекино» – 4 минометных снаряда. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.