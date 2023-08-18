В Белгородском ботаническом саду презентовали Аптечный огород

Настоящая зеленая аптека, с заботой выращиваемая белгородцами.

Накануне сотрудники Ботанического сада Белгородского госуниверситета представили общественности собственный «Аптекарский огород».

Знали ли вы, что первый аптекарский огород для выращивания лекарственных растений в России появился по указу Петра I в 1706 году в Москве? Сама же традиция создания благоухающих зеленых садов с медицинскими целями пришла к нам из Европы.

Созданный белгородцами в рамках программы «Приоритет-2030» аптекарский огород расположен на полутора тысячах квадратных метров и обладает коллекцией более чем в 600 видов лекарственных растений. Такое разнообразие позволило НИУ «БелГУ» занять второе место среди научных организаций и вузов страны, ведущих подобную работу.

Фото: архив пресс–службы Белгородского госуниверситета.

Темпы развития поражают: еще в прошлом году белгородский аптекарский огород был обладателем лишь 167 видов. И в ближайших планах – занять лидирующие позиции среди вузов РФ.

Проект нацелен на увеличение коллекционного фонда растений, разработку научных подходов их культивирования и практического применения, а также внедрение образовательных программ.

Как рассказывает руководитель проекта, заместитель директора НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» Елена Дунаева, здесь ведется и научная работа для получения новых фитопрепаратов, заготавливается сырье для составления травяных напитков и многое другое.

Фото: архив пресс–службы Белгородского госуниверситета.

Отметим, что коллекция сада используется в учебном процессе вуза на постоянной основе: тут проходит практика студентов института фармации, химии и биологии. В дальнейших же планах – организация мастер-классов для всех желающих, работа по ранней профориентации школьников.