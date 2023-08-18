Белгородская область получит 350 миллионов на закупку автобусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область получит еще 350 миллионов рублей на покупку автобусов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Будет закуплено 42 автобуса большой, средней и малой вместимости.

- Автобусы большой вместимости, как я и говорил ранее, будут направлены в Яковлевский городской округ, остальные автобусы – в Губкинский, Грайворонский, Вейделевский, Волоконовский и Красненский округа и районы. Как только они поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов – жители окрестных сел и городов – почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта, - рассказал глава региона.

Напомним, ранее правительство РФ региону уже выделило 600 миллионов рублей на приобретение пассажирского транспорта.