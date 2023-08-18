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НовостиОбщество18 августа 2023 5:47

Белгородская область получит 350 миллионов на закупку автобусов

42 автобуса пополнят парк шести муниципалитетов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская область получит 350 миллионов на закупку автобусов.

Белгородская область получит 350 миллионов на закупку автобусов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородская область получит еще 350 миллионов рублей на покупку автобусов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении. Будет закуплено 42 автобуса большой, средней и малой вместимости.

- Автобусы большой вместимости, как я и говорил ранее, будут направлены в Яковлевский городской округ, остальные автобусы – в Губкинский, Грайворонский, Вейделевский, Волоконовский и Красненский округа и районы. Как только они поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов – жители окрестных сел и городов – почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта, - рассказал глава региона.

Напомним, ранее правительство РФ региону уже выделило 600 миллионов рублей на приобретение пассажирского транспорта.