Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Шебкинском городском округе. Над селом Никольское сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений тоже пока не зафиксировано.

- В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.