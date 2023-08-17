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НовостиПроисшествия17 августа 2023 20:18

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

По предварительным данным, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Шебкинском городском округе. Над селом Никольское сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений тоже пока не зафиксировано.

- В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.