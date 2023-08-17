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НовостиОбщество17 августа 2023 15:34

Белгородцы смогут под открытым небом посмотреть самые кассовые отечественные фильмы

«Ночь кино» в Белгороде пройдет на трех площадках
Наталия ИЛЮШНИКОВА
«Ночь кино» в Белгороде пройдет на трех площадках.

«Ночь кино» в Белгороде пройдет на трех площадках.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде 26 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Самые кассовые картины отечественного кинематографа 2022–2023 годов покажут на трех площадках: на набережной реки Везелки, смотровой площадке у памятника Князю Владимиру и у культурного центра «Октябрь». Об этом сообщили в региональном минкульте.

Белгородцы смогут под открытым небом увидеть фильмы: «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».

Показ кинокартин на всех точках стартует в 13:45. Исключение составит смотровая площадка у памятника Князю Владимиру, которая откроется в 17:30. Здесь гостей ожидает космическое шоу, а после фильм «Вызов».

Жителей и гостей Белгорода также ожидают мастер-классы, конкурсы и викторины. Бонус — прямое включение с актерами из просматриваемых фильмов.