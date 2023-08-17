18 августа воздух в Белгородской области прогреется до +32 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Последний рабочий день этой недели все так же будет жарким. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 августа, на территории Белгородской области ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти ночью 1-6, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем от 27 до 32 тепла. В областном центре ночью 15-17 тепла, днем от 28 до 30 градусов.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время.

Также в региональном МЧС советуют автомобилистам парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.