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НовостиОбщество17 августа 2023 14:25

Окна детских садах Белгорода к 1 сентября оклеят бронепленкой

Мэр Валентин Демидов обсудил вопросы безопасности с директорами ДОУ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov.

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов провел встречу с руководителями дошкольных образовательных учреждений областного центра. На собрании обсудили подготовку детских садов к работе в привычном формате в новом учебном году.

Глава города отметил, что все организационные вопросы решаются в плановом режиме. Основная тем – безопасность детей и сотрудников. Поэтому до 1 сентября во всех детских садах будут оклеены бронепленкой. Кроме того, для каждого учреждения разрабатываются индивидуальные алгоритмы действий персонала в любой возможной внештатной ситуации.

- Надеюсь, что учебный год пройдет спокойно. Но при этом мы должны быть готовы к любым событиям, подчеркнул Валентин Демидов.