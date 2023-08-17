Губернатор рассказал о завершении ремонта моста в белгородском поселке Ивня

В Ближайшие дни в Ивне Белгородской области состоится открытие отремонтированного пешеходного моста через пруд в центре поселка. Об этом с соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Из старого опасного мостового сооружения сделали удобный современный пешеходный мост. Строители также смонтировали малые архитектурные формы, навели порядок в прибрежной зоне, убрали камыш, поросли и мусор. Кроме того, завершены работы по устройству смотровой площадки, системы электроснабжения и видеонаблюдения. Открытие нового моста запланировано на пятницу.

- Мирная жизнь продолжается. Продолжаем выполнять то, что обещали вам, дорогие друзья. В поселке Ивня завершился ремонт пешеходного моста через пруд в центре посёлка. На сегодняшний день из старого опасного мостового сооружения мы имеем очень удобный и современный пешеходный мост, который станет радостью и украшением для всех жителей и гостей поселка. В ближайшие дни открытие. Надеюсь, что вы, уважаемые жители Ивни, поделитесь своими впечатлениями, - сказал глава Белгородской области.