Белгородка перевела на «безопасный» счет аферистов больше 5 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода обратилась очередная жертва мошенников. На этот раз аферистам доверилась 48-летняя жительница областного центра.

Злоумышленники связались с белгородкой под видом сотрудников банка в мессенджере. Они сообщили женщине о якобы взятом от ее имени кредите и необходимости получить встречный, чтобы закрыть заявку. Для этого полученные денежные средства требовалось перевести на «безопасный» счет.

Доверчивая жительница Белгорода, следуя указаниям аферистов, купила телефон, установила приложение платежной системы, оформила несколько кредитов и перевела мошенникам больше 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает: если вам позвонили якобы из банка или правоохранительных органов и сообщили о незаконно оформленном на вас кредите или зафиксированных подозрительных операциях по счету, просто прервите разговор. Так действуют мошенники! Для консультации обратитесь самостоятельно в полицию или банк по номеру, указанному на обратной стороне карты, даже если вам настоятельно советуют этого не делать. Никогда не соглашайтесь ни под каким предлогом оформлять кредиты по требованию посторонних лиц и переводить деньги на незнакомые счета.