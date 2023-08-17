Россельхознадзор выявил в Белгородской области заросли опасного аллергена. Фото: скриншот видео

Белгородцы пожаловались в соцсетях на заросли амброзии что на пересечении улиц Есенина и Буденного. Специалисты Россельхлзнадзора выехали на обозначенное место. Во время инспекции коммунальщики как раз обкашивали участок, заросший травой. Однако кусты опасного растения были обнаружены недалеко от детской площадки и в овраге, расположенном рядом с жилым массивом, где местные жители выгуливают собак.

В ведомстве отметили, что амброзия опасна для людей тем, что является сильным аллергеном и образует огромное количество пыльцы. Если надышаться ей, то есть риск высокой температуры, слезотечения, конъюнктивита, ухудшения зрения. В худшем случае – отека легких. Период цветения приходится как раз на август-сентябрь. А жаркая погода и высокая влажность способствуют бурному росту растения. Причем расти амброзия может в любых условиях и на любой почве.

- Все это сказывается на здоровье населения, на качестве жизни. Вблизи есть жилые дома, детские площадки, на которых все гуляют. Не всегда стоит ждать коммунальные службы. Если увидели очаг – лучше вырвать самим, а потом обратиться к властям, – порекомендовала Светлана Коломыцева, старший инспектор белгородского Россельхознадзора.