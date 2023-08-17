В Белгородской области грабитель оставил свой паспорт на месте преступления.

В полицию Губкина Белгородской области обратилась сотрудница микрофинансовой организации. Женщина сообщила, что в офис пришел мужчина и собирался взять кредит.

В услуге ему было отказано. Тогда злоумышленник воспользовался отсутствием посетителей и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Сотрудница офиса, опасаясь за свою жизнь, отдала налетчику 5000 рублей. Горе-грабитель с деньгами скрылся, однако забыл на месте преступления свой паспорт.

Полиция задержала мужчину по горячим следам. Им оказался 39-летний местный житель. Свой поступок мужчина объяснил финансовыми трудностями.

Как сообщили в пресс-служба УМВД России по Белгородской области, большую часть похищенных им денег полицейские изъяли. К моменту задержания белгородец успел потратить лишь 250 рублей.

А жителя региона завели уголовное дело за разбой. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.