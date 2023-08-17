В июле в Белгородской области на 0,42% выросла инфляция

В июле показатель годовой инфляции в Белгородской области вырос на 0,42 % и составил 4,08%. На изменение цен повлияли ослабление рубля, рост спроса на некоторые непродовольственные товары и увеличение издержек производителей.

В региональном отделении Банка России рассказали, что из-за ослабления рубля подорожали некоторые сезонные овощи, а рост цен на услуги ЖКХ замедлился.

Среди непродовольственных товаров замедлилось снижение цен на смартфоны, ряд электротоваров и бытовых приборов. Стали дороже автомобили, причем, как отечественные, так и иномарки.

- На фоне высоких мировых цен подорожал сахар. Это касается как опта, так и, соответственно, розницы. Хотя еще месяцем ранее мы фиксировали удешевление этого продукта. Птицефабрики по-прежнему несут дополнительные издержки из-за удорожания импортных кормовых добавок и оборудования, что приводит к увеличению в годовом выражении темпов прироста цен на яйца и мясо птицы, – рассказали в банке.