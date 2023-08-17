Белгородскую область за сутки ВСУ обстреляли порядка 50 раз

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 4 муниципалитета Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 4 муниципалитета Белгородской области. Региональные власти опубликовали сводку обстрелов за 1 августа.

В Белгородском районе на Журавлевку выпущено 4 артиллерийских снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Щетиновку атаковали из артиллерии и гранатомета. В селе Нехотеевка противник сбросил с БПЛА 2 взрывных устройства и выпустил по селу 5 артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе поселка Дальний. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Поповка, зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении – пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Повреждена кровля хозпостройки. По окраинам Прилесья, Колотиловки и Графовка выпущено по 5 артиллерийских снарядов, еще 6 прилетов по территории между поселком Прилесье и селом Графовка. Пострадавших и разрушений нет.

6 прилетов пришлось по Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении – выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка и поселку Красное выпущено 4 и 5 снарядов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.