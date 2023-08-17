В Белгородской области утвердили порядок выплат на подготовку к школе детей участников СВО

В Белгородской области детям участников СВО будут выплачивать по 15 тысяч рублей на подготовку к школе. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области детям участников СВО будут выплачивать по 15 тысяч рублей на подготовку к школе. Об этом губернатор объявил во время заседания с членами регионального правительства. Деньги должны поступить на счета белгородцев до 20 августа.

В этом году единовременная материальная помощь будет назначаться в беззаявительном порядке на основании данных, внесенных в программу «Адресная социальная помощь». Если сведения о заявителе не содержатся в программе, то они должны лично обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства. С 1 января 2024 года денежная выплата будет назначаться только в заявительном порядке. Документы необходимо будет предоставлять ежегодно до 10 августа. Выплаты будут производиться ежегодно до 15 августа.