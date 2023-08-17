Белгородские судебные приставы обязали строителей повторно отремонтировать школу

фото: пресс-служба УФССП по Белгородской области.

Строительная компания должна была выполнить ремонт школы в селе Ерик Белгородского района. Работы были выполнены с низким качеством, поэтому заказчик обратился в суд с требованием устранить недостатки. По решению суда компания обязана выполнить работы по ремонту наружных стен здания школы и покрытий тротуарной плитки.

Строители выполнять обязательства не собиралась. Тогда судебный пристав-исполнитель уведомил директора компании о возбуждении исполнительного производства и грозящем компании штрафе в 50 тысяч рублей и возможном возбуждении уголовного дела за неисполнение приговора суда. На предупреждение пристава организация тоже не отреагировала.

После чего компании был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей. Как сообщили в управлении службы судебных приставов по Белгородской области, только после денежного наказания и нависшей угрозы уголовного дела директор осознал всю серьезность ситуации и устранил все недостатки ремонта.